Coronavirus., Cristiano Ronaldo scende in campo

Anche Cristiano Ronaldo scende in campo nella lotta contro il Coronavirus. Ecco qual è stato il gesto del campione portoghese.

Anche Cristiano Ronaldo ha deciso di scendere in campo nella lotta contro il Coronavirus. Il tutto è stato fatto in collaborazione con il suo agente e amico Jorge Mendes. I due si sono mobilitati per aiutare chi sta vivendo momenti di difficoltà. La donazione sarà di oltre un milione di euro e servirà per finanziare tre unità di terapia intensiva.

A confermare il tutto è stato il presidente dell’unità di Santa Maria a Lisbona Daniel Ferro “Siamo stati contattati da Jorge Mendes, che si è offerto volontario con Cristiano Ronaldo per finanziare due unità di terapia intensiva per pazienti critici affetti da COVID-19. Ci sono ventilatori, monitor, pompe per infusione, letti, tutte le apparecchiature che costituiscono un’unità di terapia intensiva equipaggiata per fornire assistenza a un paziente contagiato dal COVID-19“.

