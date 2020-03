Coronavirus, la fidanzata di Dybala: “Mio padre è preoccupato”

Oriana Sabatini, fidanzata di Paulo Dybala, ha raccontato il modo in cui i due stanno vivendo la positività al Coronavirus.

Oriana Sabatini è la fidanzata di Paulo Dybala. Entrambi sono risultati positivi al Coronavirus e sono quindi in isolamento. A raccontare la loro situazione è stata la modella argentina in un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘Cortá por Lozano’, un programma televisivo in onda nel suo Paese: “Ci hanno consigliato di non vederci, mam dato che io e Paulo abbiamo il Coronavirus, possiamo stare nella stessa stanza. Passiamo le salviette disinfettanti su tutto ciò che tocchiamo, apriamo le finestre e gettiamo via rapidamente la spazzatura”.

Oriana Sabatini fidanzata Dybala: le sue parole

La ragazza ha poi spiegato l’evoluzione dei sintomi: “Forse i sintomi che avevo non erano i più importanti, come la febbre e la tosse secca. All’inizio avevo la tosse secca, ma poi avevo molto muco. Quindi ho pensato che fosse solo un’influenza. Ha attirato la mia attenzione quando un giorno l’allenamento respiratorio mi è sembrato molto strano, perché mi sono stancata senza fare nulla. Il test? Il tampone è stato fatto perché alcuni compagni di Paulo avevano già il coronavirus. Lo hanno fatto a entrambi e a un suo amico, che è sempre con noi. La sera prima ci hanno dato i risultati, Paulo ha detto che aveva freddo. La cosa strana è che i sintomi ci hanno colpito in momenti diversi. Lui è stato l’ultimo ad averli, un giorno dopo aver effettuato il test, il nono giorno di quarantena”.

Oriana Sabatini ha infine parlato della preoccupazione del padre: “Mio padre è molto preoccupato. Sapevo già che mi sentivo male, ma non volevo dirlo a lui, perché non sapevo se sarei stata in grado di fare il test. Quindi mi è sembrato inutile preoccuparmi senza poter dare loro risposte. Quando li ho chiamati ho pensato che papà sarebbe morto per un attacco“.

