L’ex allenatore di Milan e Fiorentina, ora al Galatasaray è risultato positivo al Coronavirus. “Sono in buone mani, non vi preoccupate”.

L’allenatore turco positivo al coronavirus. Fatih Terim, attuale allenatore del Galatasaray, fu uno dei primi a chiedere la sospensione del campionato turco per l’emergenza e la velocità del diffondersi del Covid-19. Ora, purtroppo, anche lui è risultato positivo ai test e ha annunciato sui social: “Secondo i test effettuati oggi sono risultato positivo al Coronavirus, ci tengo però a rivolgermi specialmente a voi tifosi, sono in buone mani e mi trovo attualmente all’ospedale. Non vi preoccupate, avrete mie notizie molto presto”.

Galatasaray, Fatih Terim: “L’allenatore turco è positivo al Coronavirus”

Purtroppo un vero e proprio scherzo del destino quello dell’ex allenatore di Milan e Fiorentina ora seduto sulla panchina del Galatasaray, infatti fu proprio lui il primo a chiedere la sospensione del campionato turco per l’avanzamento rapido del diffondersi del Virus, ora è risultato positivo al Covid-19 ma ha comunque voluto rassicurare staff e tifosi molto preoccupati per le sue condizioni. Infatti col suo messaggio social l’allenatore, chiamato l’imperatore turco, ha tranquillizzato l’ambiente dicendo di affidarsi alle buoni mani dei medici. Terim è alla sua quarta stagione alla guida della squadra dei leoni di Instanbul, in carriera ha vinto ben 20 trofei con il Galatasaray. Fra i più grandi traguardi di Terim si annovera quel europeo del 2008 dove, alla guida della nazionale, guidò la Turchia alle semifinali degli europei.

