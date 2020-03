Icardi alla Juventus, Calciomercato: ecco cosa dicono i bookmaker

Mauro Icardi è sempre in orbita Juventus. E i bianconeri, secondo le ultime voci, potrebbero essere favoriti nella corsa all’argentino.

Quella legata a Mauro Icardi sembra essere sempre più una telenovela. Il nome dell’argentino è da tempo sul taccuino della Juventus e la prossima sessione estiva potrebbe davvero essere quella buona. Il tutto è infatti legato al fatto che il Psg sembrerebbe aver deciso di scaricare l’ex Inter. E sul suo futuro si sono pronunciati persino i bookmaker.

Calciomercato Juventus, segnali positivi per Icardi?

Gli analisti di Sisal Matchpoint hanno infatti preso in considerazione tutte le ipotesi e le situazioni. La principale appare quella di un ritorno nella Milano nerazzurra, quotato a 2,00. L’approdo nella Torino bianconera è dato invece 3,50. Si sale a poco più del doppio (7,50) per un trasferimento, o meglio un riscatto, del Psg, mentre si attesta a 12,00 il passaggio al Manchester United, all’Atletico Madrid, al Napoli o al Real Madrid. Quota più alta per il Barcellona: 16,00. Improbabile un colpo da parte del Milan (20,00), del Bayern Monaco (20,00), dell’Arsenal (25,00), del Liverpool (25,00) e del Tottenham (33,00). Infine appare impossibile un acquisto di Icardi da parte di Chelsea, Roma o Borussia Dortmund (50,00) o ancor di più un’avventura in Cina o in Stati Uniti (66,00).

