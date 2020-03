Calciomercato Juventus, altro duello con l’Inter per un mediano

Calciomercato Juventus, prosegue la caccia dei bianconeri ai rinforzi per la prossima stagione. La sosta che attualmente vive la serie A, in attesa di una ripartenza sempre più complicata a causa dell’emergenza Coronavirus, permette a tanti club di pianificare il futuro.

La Juventus indubbiamente farà qualcosa per migliorare il suo centrocampo. E sono attesi dei rinforzi non solo sul piano numerico, ma anche volti a migliorare la qualità di palleggio della squadra. Nuovi giocatori che potrebbero sostituire Khedira e Pjanic, indicati come possibili partenti.

Ci potrebbero essere diversi duelli di calciomercato con l’Inter. Uno sarà senz’altro su Tonali. Il giocatore del Brescia, regista delle rondinelle e già nel giro della nazionale maggiore, è ovviamente nel mirino dei top club europei e potrebbe esserci un’asta per accaparrarselo.

Un altro centrocampista che piace tanto alla Juventus è Aouar del Lione, calciatore ormai maturo per grandi palcoscenici nonostante la giovane età. Ma Sky Sport in Germania sottolinea come l’Inter al momento abbia sorpassato la squadra bianconera su un obiettivo per la linea mediana.

Corentin Tolisso in estate sembra destinato a lasciare il Bayern Monaco e la Germania. E piace sia all’Inter che alla Juventus. Il prezzo del giocatore si aggira ai 35 milioni di euro e non ci sono dubbi sul suo valore. Tanto più che parliamo di un centrocampista di 26 anni, nel pieno della carriera e giocatore che in serie A potrebbe fare la differenza. Chi la spunterà per l’ex stella del Lione?

