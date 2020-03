Per i bookmakers una certezza, Sandro Tonali sarà bianconero la prossima stagione. Ma potrebbero inserirsi anche i nerazzurri.

Sandro Tonali è già una certezza per il presente ma soprattutto per il futuro, infatti i bianconeri sarebbero in polpe per l’acquisto del centrocampista italiano che per molti è l’erede designato di Andrea Pirlo, con la sua qualità sia dal punto di vista tecnico ma sopratutto nell’intensità di gioco, anche se lui stesso preferisce paragonarsi a Gennaro Gattuso. Sandro Tonali è dunque consapevole di avere un futuro radioso davanti, le buonissime prestazioni col Brescia l’hanno messo in mostra tanto che la stessa nazionale maggiore allenata da Roberto Mancini decise di chiamarlo nonostante la sua giovane età, ricordiamo che Tonali è un classe 2000. Ora il centrocampista italiano piace a livello europeo infatti sarebbero tanti i club di caratura internazionale interessati al suo cartellino, la Juventus sembra la favorita, anche secondo i bookmakers, ma occhio all’insidia Inter che potrebbe inserirsi all’ultimo nella trattativa.

Calciomercato Juventus, Tonali: “I bookmakers sono sicuri!”

Secondo gli analisti di Sisal Matchpoint infatti, senza alcun dubbio, i bianconeri sono in polpe per l’acquisto del centrocampista italiano: la quota di un possibile approdo di Tonali è data a 4,50 al pari della sua permanenza nell’attuale squadra dove milita, cioè il Brescia. D’altronde è già nell’aria che la Juve ma soprattutto Fabio Paratici sono i primi interessati al profilo del centrocampista. L’Inter, come dicevamo, potrebbe essere l’insidia almeno in Italia, la squadra che è più interessata insieme ai bianconeri al profilo del giocatore. Secondo gli analisti di Sisal la quota nerazzurra è data a 6,00 mentre molto più alta quella del Napoli 9,00. Più distaccate invece le altre squadre estere, Manchester United 7,50 e 16,00 City, Barcellona e Paris Saint Germain. Un profilo che piace tanto ai bianconeri e potrebbe – a tutti gli effetti – essere il volto della rivoluzione in entrata dei bianconeri, infatti sappiamo che l’idea di Paratici è proprio quella di fare una vera e propria rivoluzione nel calciomercato anche nel fattore d’eta, più giovani di qualità che possano dare certezze per il presente ma sopratutto in prospettiva per il futuro.

