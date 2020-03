La fidanzata di Dybala Oriana è intervenuta sulle condizioni dell’attaccante argentino: “non è stato bene, con sintomi influenzali”.

La fidanzata di Dybala Oriana Sabatini come riportato da Tuttosport è intervenuta a proposito delle condizione del compagno Paulo Dybala attualmente in isolamento dopo aver riscontrato la positività al Coronavirus. Oriana infatti ha detto: “Ora stiamo meglio. Due/tre giorni fa mi sentivo abbastanza male però. Come quando ti senti che sta per arrivare l’influenza. Tutto il corpo ti fa male e ti senti spossato e stanco. Io non ho avuto la febbre, l’ho sempre misurata ma non l’avevo”. Oriana poi è tornata a parlare delle condizioni del suo compagno Dybala: “Paulo ha invece cominciato a sentirsi male, come succede con i sintomi dell’influenza. Ora la Juve ci sta portando il cibo ma se all’occorrenza devo cucinare io, lo faccio senza problemi”.

Dybala, la fidanzata Oriana sui social: "Paulo non è stato bene". Oriana ha poi dato qualche informazione in più sui sintomi che ha avuto la coppia, ricordiamo che sia lei che Paulo Dybala sono stati riscontrati positivi al Coronavirus: "Diciamo che ho sentito come se i polmoni emettessero un rumore che sapevo essere non positivo, Paulo invece ha iniziato a sentirsi male, con i sintomi classici dell'influenza, almeno la nostra esperienza è stata questa". Poi l'attrice cantante ha proseguito: "I medici ci hanno detto che il 31 marzo ci faranno un altro tampone, nel frattempo ci è stato consigliato di riposare a lungo e ci hanno prescritto vitamine da prendere".

