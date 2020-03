Juventus, Tacchinardi controcorrente: “Pogba non è più quello di una volta”

L’ex giocatore della Juventus Tacchinardi va controcorrente: “A quella cifra ci penserei, Pogba ora non è più lo stesso dei tempi della Juve”

Alessio Tacchinardi a tutto campo, infatti l’ex calciatore bianconero ha parlato di calciomercato del futuro con un’avvertenza ai bianconeri, infatti a proposito dell’eventuale grande ritorno di Paul Pogba, l’ex calciatore, come riportato da Calciomercato.com ha detto: “Il Pogba che tutti si ricordano non più lo stesso, al Manchester United è cambiato, a quelle cifre così dispendiose ci penserei due volte”. E ha continuato a proposito dello scambio Pjanic – Icardi, “Questo lo farei a malincuore, i bianconeri stanno trovando conferme in Bentancur e un uomo davanti alla difesa molto forte come Maurito Icardi, in un club come la Juventus compirebbe il salto di qualità necessario e definitivo”.

L’ex bianconero non è convinto dell’eventuale ritorno di Paul Pogba soprattutto se a quelle cifre così dispendiose, ricordiamo che il Manchester United non farebbe partire il francese a meno di 100 milioni, secondo Tacchinardi infatti la Juve dovrebbe puntare più sull’attaccante argentino e su altri profili a centrocampo, infatti sempre secondo lui, l’acquisto del bomber Icardi, che vedrebbe uno scambio fra Juve e Psg per Pjanic, sarebbe l’ultimo grande salto di qualità per i bianconeri, una vera e propria svolta definitiva. Con Icardi in rosa la Juventus, sempre secondo Tacchinardi, sarebbe definitivamente inarrestabile. Ora c’è da capire le mosse che vorranno fare Paratici e società a riguardo, sicuramente l’acquisto di Pogba e, quindi, il grande ritorno farebbe felici i tifosi che non hanno mai smesso di amarlo, e anche secondo l’ex centrocampista Marchisio il #comeback del Polpo a Torino avrebbe benefici sia per Pogba sia per i bianconeri. L’unica incertezza rimane sulle parole pronunciate dal procuratore Mino Raiola qualche giorno fa in cui sosteneva che nella prossima finestra di mercato porterà a Madrid un grande colpo, ovviamente per tutti quel grande colpo sarebbe proprio Paul Pogba. Ovviamente ci sarà da fare una riflessione, ma la Juventus rimane comunque il polpe per l’acquisto del centrocampista francese.

