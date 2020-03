Partite storiche Juventus sul web? Ecco dove rivivere le emozioni

In più di cento anni di vita, le partite storiche Juventus non sono macate. Su Youtube e Dailymotion sono presenti alcuni match indimenticabili…

Sono tante le partite Juventus da trovare sul web gratuitamente per assistere di nuovo a momenti indimenticabili. Una su tutte? Dailymotion ha caricato in due tempi (primo e secondo) la storica finale contro l’Ajax. Sì, proprio quella che rappresenta l’ultima affermazione in Champions League dei bianconeri. Dovrete però tornare a palpitare per 120’ dopo il vantaggio di Ravanelli e il pareggio di Litmanen. Jugovic, poi, vi regalerà quella gioia infinita attesa ora da 24 anni. Davvero un’eternità. Finale di Roma a parte, però, ci sono anche tante altre sfide da poter rivivere sul web e gratuitamente.

Le partite storiche Juventus

Sempre Dailymotion ha caricato la terribile notte dell’Heysel, la sfida al Liverpool che regalò la prima storica Coppa dei Campioni. Quella, purtroppo, macchiata del sangue dei tifosi bianconeri. Le partite storiche Juventus ci sono anche su Youtube. Spulciando bene ci sono un paio di sfide col Barcellona (quella risolta da Zalayeta si trova), mentre è semplice beccare quel Milan-Juve 0-2 dove Carlitos Tevez fu assoluto protagonista. Insomma, nel periodo di quarantena obbligatoria e di isolamento domestico, c’è sempre il modo di stare dietro alla Vecchia Signora.

