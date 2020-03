Calciomercato Juventus, Matri spinge Tonali in bianconero

Una delle missioni del prossimo calciomercato Juventus sarà quella di riuscire a rinforzare il centrocampo. Per farlo la dirigenza bianconera, anche in questo periodo nel quale purtroppo non si può giocare a causa dell’emergenza Coronavirus, ha già messo nel mirino alcuni giocatori.

Aouar del Lione è uno di questi, ma il principale obiettivo della Juventus pare essere Sandro Tonali, regista del Brescia. Un ragazzo in rampa di lancio, già titolare da tempo nelle rondinelle nonostante sia già giovanissimo. E già anche nel giro della nazionale di Roberto Mancini. Insomma il prospetto giusto sul quale investire.

Uno “sponsor” d’eccezione per Tonali, semmai ce ne fosse stato bisogno, è stato l’ex attaccante della Juventus Alessandro Matri. Che in una intervista a Tuttosport non ha potuto che spendere parole d’elogio per il giovane centrocampista del Brescia. «È un ragazzo per bene, serio. E poi ha un gran talento. Direi al direttore Paratici che Sandro è da prendere immediatamente. Con Tonali non si sbaglia. Innanzitutto è un 2000 e non sembra così giovane quando gioca. È un freddo, in campo. Non pensiate sia semplice giocare con gli occhi puntati addosso ogni partita» ha detto Matri.

Che di fatto spinge il giocatore verso il bianconero. «Se mi chiedesse un parere sulla Juventus? A Sandro direi così: ‘Vai subito, non ci pensare nemmeno’. Per come ho vissuto la Juventus io, posso solo consigliarla come esperienza. Nei mesi scorsi non mi ha domandato nulla e lo capisco. Tutti parlano di lui, ma nonostante ciò Tonali è riuscito a godersi la prima stagione in serie A con serenità» ha concluso l’attaccante.

