Calciomercato Juventus, Paganini: «Van de Beek prima alternativa a Pogba»

Le voci di calciomercato Juventus si rincorrono ormai quotidianamente. In questo periodo nel quale la serie A è ferma a causa dell’emergenza Coronavirus del resto le squadre sono al lavoro per pianificare il futuro.

Il reparto che sarà maggiormente rivoluzionato tra i bianconeri è senz’altro il centrocampo, con Khedira e Pjanic che sembrano destinati a fare le valigie. E dopo Tonali, l’obiettivo sarà quello di prendere un centrocampista di grande spessore, che possa fare la differenza anche a livello internazionale.

Nella giornata di oggi il tabloid inglese “The Sun” ha avvicinato Van de Beek, uno degli obiettivi bianconeri, al Real Madrid. Gli spagnoli avrebbero messo sul piatto più di cinquanta milioni di euro pur di prendere il mediano olandese dall’Ajax

Il giornalista Rai Paolo Paganini però in serata ha riaperto le speranze dei tifosi della Juventus. Su Twitter ha infatti scritto “La #Juventus ha intensificato i contatti con #Ajax per #Vandebeek. È la 1 alternativa a #Pogba”.

Buonasera. Premesso che sappiamo tutti cosa stiamo passando,2 le notizie di mercato. La #Juventus ha intensificato i contatti con #Ajax per #Vandebeek. È la 1 alternativa a #Pogba.Dalla Spagna mi confermano #Barcellona in forte pressing per #lautaromartinez.

— Paolo Paganini (@PaPaganini) March 26, 2020