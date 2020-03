Calciomercato Juventus, Sarri pensa a due nuovi terzini. Cambio in fascia?

Il calciomercato Juventus, oltre alla ricerca dell’attaccante, potrebbe interessare anche due terzini che Sarri accoglierebbe con grande piacere.

La Vecchia Signora è intenzionata a rifarsi il look sulle due corsie laterali. Si cercano terzini, specialmente a sinistra dove Sarri ne voleva uno già a gennaio per far rifiatare Alex Sandro. A fare il punto sul calciomercato Juventus è il Corriere dello Sport in edicola stamattina. Spiega che piacciono il terzino del Chelsea Emerson Palmieri e il fenomenale laterale destro Hakimi. Quest’ultimo terminerà il prestito biennale al Borussia Dortmund e tornerà al Real Madrid. Insomma, c’è movimento sulle fasce e in attesa di avere una schiarita su ciò che sarà di questa stagione, la Juve ragiona sul futuro del pacchetto dei laterali.

Calciomercato Juventus in fibrillazione

Che Emerson Palmieri piaccia al Comandante è cosa risaputa. Così come Mancini lo considera titolare fisso sull’out mancino. «L’attualità dice che pure il Chelsea sta guardando oltre Emerson – spiega il quotidiano capitolino -. Pensa ad aggiungere un’altra pedina accanto a Marcos Alonso. Sotto la lente dei Blues ci sono Tagliafico (Ajax), Grimaldo (Benfica) e Chilwell (Leicester). La strada per la Juventus potrebbe essere in discesa. Spostandosi a destra, invece, torna d’attualità il nome di Achraf Hakimi. La Juve ha drizzato le antenne, visto che da tempo monitora la sua crescita. I contatti sono in corso, il tempo dirà se si arriverà al traguardo».

