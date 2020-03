Calciomercato Juventus, sfuma Van de Beek?

Calciomercato Juventus, Danny Van de Beek è stato indicato come uno dei centrocampisti più interessanti da seguire in giro per l’Europa. Ormai il gioiellino dell’Ajax è un calciatore maturo, pronto per i grandi palcoscenici del calcio mondiale.

Non c’è dubbio sul fatto che i bianconeri nella prossima sessione di calciomercato ritoccheranno il loro centrocampo. Tanto più che ci sono alcuni giocatori che potrebbero andar via. Uno è Khedira, l’altro è un Pjanic dal quale probabilmente ci si aspettava qualcosa in più.

Gli obiettivi di mercato della Juventus sono ormai risaputi. Si cercherà di prendere quello che viene considerato il centrocampista giovane più forte in circolazione, vale a dire Tonali. Rimane sullo sfondo Aouar del Lione e poi c’è sempre il sogno Paul Pogba da coltivare. I tifosi sperano nel ritorno del centrocampista francese, ma bisognerà valutare le cifre dell’operazione.

Van de Beek sembra ormai sfumato

Come riporta in Inghilterra The Sun ormai l’obiettivo Van de Beek sembra essere ormai sfumato per i tanti club interessati alle sue prestazioni. Il tabloid d’oltremanica infatti afferma che il centrocampista dell’Ajax sia ormai ad un passo dall’accordo con il Real Madrid.

Le merengues puntano su di lui come sostituto di Modric, che salvo sorprese lascerà il Real Madrid a fine stagione. Spagnoli che sono pronti a sborsare, pur di averlo, una somma superiore ai 50 milioni di euro. Bruciata dunque la concorrenza delle altre big, specie quella dello United. Sfumerebbe così un possibile obiettivo della Juve per il mercato estivo.

