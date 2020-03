“La stagione? Se uno pensa a cosa ha fatto la Juve in questi anni dici niente di nuovo, ma questo significa essere primi in classifica e ancora in gioco”

L’ex capitano Alessandro Del Piero a tutto campo nella trasmissione radiofonica di Radio24 “Tutti Convocati”, si parla di Juventus, di nazionale e ovviamente dell’emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus che sta colpendo il mondo, con un augurio all’Atalanta che non sta vivendo un bel momento. L’ex capitano alla domanda su cosa ne pensa del mister Sarri ma soprattutto dell’andamento al campionato attuale dei bianconeri ha risposto: “La stagione della Juventus è incredibile, se uno pensa a cosa hanno fatto i bianconeri in questi anni dice niente di nuovo, ma quel niente di nuovo significa essere ancora primi in classifica e in gioco per la Champions League, anche se l’andata non è stata positiva”. Alla domanda su Sarri e sul tipo di gioco adottato dal mister toscano, Alex ha ribadito: “Tutti parlano del gioco di Sarri e di ciò che gli gravita attorno. Per quel tipo di gioco serve tempo, tanti allenamenti, non è semplice in una sola stagione. Non mi meraviglio quindi se la Juve non faccia un gioco stellare ad ogni partita visti i tanti impegni, ci vuole tempo”.

Del Piero, Juventus: “Solidità per vincere la Champions, obiettivo del club”

L’ex capitano ha poi continuato il suo discorso sulla Champions, che sappiamo essere ormai l’obiettivo numero uno del presidente e, in generale, dei tifosi che sognano la coppa dalle grandi orecchie che proprio Alex fu uno degli ultimi a vincerla: “La Juventus è una squadra solida ed è la priorità per il club, bisogna essere sempre tra i primi, partecipare alla competizione della Champions League con continuità, avere le giuste qualità per vincere l’obiettivo finale. Senza dubbio i bianconeri hanno tutte le qualità per farlo anche se non è semplice, non basta sulla carta far tutto perfetto”. Alex ha poi voluto fare un augurio all’Atalanta, che come sappiamo vista l’emergenza sanitaria nazionale non sta vivendo certo un bel momento, “L’Atalanta ha le palle. Ho tanti amici a Bergamo, sono gente tosta, vivono ora un momento complicatissimo che li farà ancora più unire. Ci auguriamo che ne escano alla grande, non solo sportivamente, ma anche come area, come zona”.

