Calciomercato Juventus, torna di moda Marcelo?

Il nome di Marcelo potrebbe tornare in orbita Juventus. Ma quali sarebbero le condizioni per arrivare al terzino brasiliano?

Era l’estate dell’approdo a Torino di Cristiano Ronaldo, quando alla Juventus è stato accostato il nome di un altro pilastro dell’allora imbattibile e fortissimo Real Madrid. Il riferimento è ovviamente a Marcelo. Il terzino brasiliano è comunque rimasto in orbita bianconero. Un qualcosa che sembrava però più che altro appartenere alla categoria grandi sogni. Ora però le cose potrebbe essere cambiate di nuovo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Pogba alla Juventus, Calciomercato: ecco la strategia bianconera

Marcelo alla Juventus, Calciomercato: il brasiliano è sempre un pallino

Ed ecco che, secondo quanto rivelato dal quotidiano spagnolo ‘Marca’, i campioni d’Italia sarebbero sulle tracce del terzino brasiliano che ha un contratto fino al 2022 con gli iberici. Il verdeoro però fin dall’inizio della stagione, complice anche alcuni infortuni, non ha trovato la giusta continuità di presenze e prestazioni. Per il giocatore, secondo indiscrezioni, sarebbe pronto un contratto di quattro anni. A spingere per un possibile arrivo di Marcelo in casa bianconera, sarebbe l’ottimo rapporto con Cristiano Ronaldo. I due giocheranno di nuovo insieme? Difficile dirlo, ma i prossimi mesi saranno decisivi.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK