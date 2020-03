Pogba alla Juventus, Calciomercato: ecco la strategia bianconera

Il nome di Paul Pogba continua a essere sui taccuini della dirigenza della Juventus. Ma qual è la strategia della società bianconera?

Paul Pogba. Basta questo nome per accendere i sogni e la fantasia dei tifosi della Juventus. Il centrocampista transalpino è da tempo sul taccuino della dirigenza dei bianconeri. Il suo ritorno continua a essere un obiettivo e una pista che via via diventa sempre più reale e percorribile. Ma quale sarebbe la strategia della Vecchia Signora? Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, l’idea potrebbe essere quella di introdurre delle contropartite tecniche.

Calciomercato Juventus, le mosse per arrivare a Pogba

I due nomi caldi potrebbero essere quelli di Paulo Dybala e Miralem Pjanic, il cui futuro è tutto da definire e da scoprire. La strategia degli scambi, ancor di più in momento difficile come questo, appare la soluzione più razionale, logica e indolore. Insomma, una serie di incastri, da cui tutti finirebbero per guadagnarci. Idee per ora, che però con il tempo e il passare dei mesi potrebbero diventare sempre più concrete e reali. Un centrocampista e un numero 9: questi gli obiettivi della Juventus. E nel primo caso tutto sembrerebbe portare a un solo nome, quello di Paul Pogba.

