Juventus, calciatori pronti a ridursi l’ingaggio?

I calciatori della Juventus, in questa situazione difficile sembrerebbero pronti a ridursi l’ingaggio. Ecco quale potrebbe essere la scelta.

Il calcio non vuole certo fare eccezione in questo difficile e complicato. Ed è per questo che, come riportato dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, i giocatori della Juventus starebbero valutando di tagliarsi una parte dello stipendio, rinunciando ad alcune mensilità. Una soluzione interna, che sarebbe partita su invito e iniziativa di Giorgio Chiellini. D’altronde il capitano della Juventus è laureato in Economia. Ed ecco che, dopo un confronto con Fabio Paratici e Andrea Agnelli, avrebbe deciso di proporre ai suoi compagni tre differenti soluzioni per aiutare il club.

Juventus, ecco le soluzioni proposte da Chiellini

Il clima è senza alcun dubbio differente rispetto a quanto successo al Barcellona, dove secondo quanto riportato dal quotidiano ‘As’, i giocatori avrebbero rigettato la proposta della società di un taglio del 70% dello stipendio quotidiano per tutto il periodo dell’isolamento e di inattività. In casa piemontese invece si procede in sintonia e senza fratture. L’idea, sia nazionale che europea, dovrebbe essere quella di decurtare gli ingaggi del 30% nel caso in cui non si riprenda a giocare. Il progetto bianconero invece sarebbe più articolato e prevederebbe sacrifici economici indipendentemente da come finirà la stagione.

Le soluzioni, come detto, sarebbero principalmente tre. Il piano A prevederebbe lo stipendio di marzo pagato subito ai giocatori e poi due diverse strade a seconda della piega che prenderà la stagione. In caso di sospensione, la retribuzione verrà interrotta finché non si ricomincerà a giocare, mentre se invece si dovesse tornare in campo i giocatori prenderanno i soldi nel periodo in cui si disputeranno gli incontri. Questa parte di stipendio però dovrebbe essere congelata e pagata più avanti. La seconda proposta prevederebbe la rinuncia dei giocatori a due mesi sui prossimi quattro di stipendio nel caso in cui il campionato venga definitivamente sospeso e a uno su quattro nell’ipotesi in cui si riesca a portare a termine la stagione. Tutte le mensilità verrebbero comunque pagate nelle prossime stagioni. La terza e ultima opzione è rinunciare subito a un mese e mezzo di compensi dei prossimi quattro, indipendentemente dal destino della stagione 2019-20, sempre con pagamento posticipato degli stipendi. Insomma, tutte e tre le idee prevedono una rinuncia, considerata però necessaria in una fase cruciale come questa. La squadra dovrebbe comunque avere qualche giorno di tempo per pensarci. Entro fine mese verrà molto probabilmente presa una decisione che metta d’accordo tutti.

