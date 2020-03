Emergenza Coronavirus, il bel gesto di Demiral

L’emergenza Coronavirus purtroppo ormai è dilagata in tutto il mondo. Migliaia e migliaia di contagi e ahinoi anche migliaia di morti. In Italia la situazione è sempre più preoccupante ma anche in Turchia il numero dei contagiati è in aumento.

Tutti sono stati invitati a restare in casa e soprattutto gli over 65 e le persone più cagionevoli. Anche un giocatore della Juventus si sta dando da fare per aiutare i più bisognosi, vale a dire Merih Demiral. Che non vuole far mancare il proprio sostegno al popolo turco in questo momento così delicato.

Il calciatore nazionale ha annunciato che fornirà cibo a duemila famiglie attraverso la Turk Kızılay. La “Mezzaluna Rossa” turca è la più grande organizzazione umanitaria in patria e fa parte del Movimento Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.

Un bel gesto da parte del giovane difensore della Juventus, consapevole che durante l’emergenza Coronavirus chi può deve fare di tutto per aiutare il prossimo.

