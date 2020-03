Leonardo Bonucci ospite nel consuetudinario appuntamento streaming su Youtube “A Casa con la Juve”, insieme al difensore anche l’attore Luca Argentero.

Oggi il capitano della Juventus Leonardo Bonucci ha finito la quarantena volontaria che ha costretto tutti i giocatori della rosa a rimanere, appunto, volontariamente a casa per due settimana dopo che giusto qualche settimana fa è risultato positivo il compagno di squadra Daniele Rugani e poi successivamente Matuidi e Dybala. Leo ha commentato il momento tirando un leggero sospiro di sollievo: “sto molto bene, per fortuna non ho riscontrato nessun sintomo da infezione, sono stati giorni difficili ma ora, per fortuna, sto bene, sono però vicino a chi sta affrontando la sua battaglia sperando che tutto finisca più in fretta possibile”. Il difensore è stato ospite insieme all’attore Luca Argentero all’ormai consuetudinario appuntamento su YouTube nella pagina principale della Juventus chiamato “A Casa con la Juve”, un format che sta convincendo un sacco di tifosi che entusiasti commentano live la diretta streaming.

Juventus, Bonucci live su YouTube: “Finita la quarantena. Sto bene”.

Il giocatore ha risposto ad un sacco di domande ricordando momenti del passato e facendo un augurio a tutti coloro che stanno passando questo brutto momento: “Per fortuna io non ho riscontrato nessun sintomo d’infezione, sono stato fortunato e spero che questa fortuna l’avranno anche le persone che stanno combattendo questa battaglia, glielo auguro”. Leo ha poi raccontato la sua giornata tipo in questi giorni di quarantena, su come passa principalmente il tempo in casa: “Non ci annoiamo. Ho tre bambini e una moglie, dunque le giornate sono intense: fra allenamenti, aiutare i bimbi con i compiti e le pulizie in casa, di certo non ci annoiamo. La prima cosa che farò appena uscirò dall’emergenza? Non ho dubbi, andrò a mangiare un gelato”. Giornate che, quindi, il capitano bianconero non trascorre solo a fare allenamenti ma anche in compagni dei propri figli e della moglie, con la speranza di tornare presto in campo insieme ai suoi compagni.

