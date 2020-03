Stipendi Juventus, ecco a quanto equivale un mese senza pagamenti

Stipendi Juventus: ma quanto equivale un mese senza pagamenti in casa bianconera? Ecco tutti i dati riguardanti la società piemontese.

250 milioni di euro. Questo è la cifra a cui ammonta il monte ingaggi della Juventus. Ma in questi giorni, su proposta di Giorgio Chiellini, si è parlato di taglio degli stipendi. Il fatto che il calcio sia fermo in queste settimane potrebbe portare a questa decisione così drastica e importante. L’esigenza è infatti quella di tutelare i bilanci ed eventuali risparmi. Il discorso vale anche per una superpotenza come i bianconeri.

Stipendi Juventus, un mese senza pagamenti? Le conseguenze

Sull’argomento, come raccontato da ‘Tuttosport’, è intervenuto anche il presidente del Coni Giovanni Malagò: “Magari togliere il 30% a un giocatore che guadagna 10 milioni netti è un conto, levarli invece a un professionista di Serie B o Lega Pro è una cosa diversa. Forse è giusto che chi ha maggiori possibilità cerchi di aiutare, come sta già accadendo“.

Ma a cosa porterebbe la proposta di capitan Chiellini? La proposta avanzata sui tagli degli stipendi porterebbe a fare un rapido calcolo. Infatti ogni mese equivale a 20 milioni di euro in casa bianconera. Una somma notevole per un mese di marzo praticamente inattivo dal punto di vista delle competizioni. Insomma, l’iniziativa sarebbe importante, ma ora non resta che attendere che cosa accadrà.

