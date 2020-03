Calciomercato Juventus, aperto il casting a centrocampo

Il calciomercato Juventus di questa estate probabilmente sarà incentrato sul centrocampo. I bianconeri rinnoveranno il reparto e dovrebbero arrivare rinforzi per mister Sarri. Giovani e meno giovani che possono alzare il livello tecnico di una squadra che vuole primeggiare in Italia e in Europa.

Sulla lista dei partenti dovrebbero esserci almeno un paio di elementi. I più indiziati sono Khedira e anche Pjanic. Il rendimento del bosniaco non è stato eccellente in questa stagione e la Juve starebbe pensando di cedere alle lusinghe degli altri club interessati al bosniaco.

Certamente però la Juve dovrà cercare poi altri giocatori all’altezza. Ma i rumors di calciomercato in tal senso si accavallano da settimane e ci sono tante star già messe nel mirino.

Calciomercato Juventus: chi arriva a centrocampo?

L’obiettivo numero del club bianconero è ormai da tempo Tonali. Il giovane regista del Brescia e della nazionale azzurra è però molto ambito, si aprirà senz’altro un’asta milionaria per averlo. La Juventus non solo però è pronta a mettere sul piatto molti milioni di euro, ma anche un paio di contropartite tecniche.

L’altro obiettivo primario è quello legato al ritorno di Paul Pogba in bianconero. Il giocatore francese piace tantissimo, a frenare la trattativa sono l’ingaggio del giocatore e anche la somma che vorrebbe incassare il Manchester United. Aouar del Lione è un altro giocatore che la Juventus sta seguendo con particolare interesse.

E poi c’è Mandragora, che la Juventus vorrebbe riprendere in estate dall’Udinese. Non è da escludere che però possa essere offerto alla Roma in uno scambio con Bryan Cristante. Giocatore che ha dato il meglio di sè proprio quando ha giocato da mezzala e non come mediano davanti alla difesa come fa nella squadra giallorossa.

