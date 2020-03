Calciomercato Juventus, in tre per la fascia sinistra

Calciomercato Juventus sempre aperto, ancor più in questa fase della stagione nella quale tutti i club sono fermi e stanno cercando di pianificare il futuro. Certamente ci saranno meno soldi da spendere, visti i mancati incassi del periodo a causa dell’emergenza Coronavirus.

Questo non vuol dire però che in tanti cercheranno di fare il colpo grosso per rinforzarsi. La Juventus ha delle priorità, quella di rendere sempre migliore il centrocampo (che potrebbe perdere Khedira e Pjanic) e anche quello di trovare un’alternativa sulla fascia sinistra di difesa.

Alex Sandro in questa stagione ha dovuto spesso fare gli straordinari, giocando tante gare ravvicinate. In futuro si cercherà un elemento con il quale il brasiliano possa alternarsi, visti i tanti impegni che attenderanno comunque una Juventus impegnata su più fronti.

In tre per la fascia sinistra

Attenzione al nome di Alaba, che ormai circola da diverse settimane. Il laterale austriaco sembra destinato a lasciare il Bayern Monaco in estate e tutti i top club europei sono sulle sue tracce. Anche la Juventus. Che però potrebbe approfittare dell’eventuale cessione di Alaba al Real Madrid per mettere le mani su un altro suo obiettivo.

Se l’esterno austriaco infatti firmerà per le merengues, arriverà il via libera del club spagnolo per la cessione di Marcelo. Giocatore di grande esperienza internazionale ed ex compagno di Cristiano Ronaldo ai tempi del Real. Ultima pista, ma non meno importante, è quella che vorrebbe la Juventus molto interessata ad Emerson Palmieri. Il laterale italo-brasiliano è apprezzato da Sarri che lo rivorrebbe con sè. Per cederlo però il Chelsea chiede non meno di 25 milioni di euro.

