Juventus, senti Douglas Costa: “Dovrei tornare a Torino a metà aprile”

Douglas Costa, in una lunga intervista, ha toccato tantissimi temi. Il brasiliano ha parlato del suo ritorno in Italia e del taglio degli stipendi.

Douglas Costa è stato uno dei calciatori della Juventus che ha lasciato l’Italia per tornare nel suo Paese natio. Il brasiliano ha parlato di questo, toccando però anche altri temi, in una lunga intervista concessa ai microfoni di ‘Esporte Intrativo’. Queste le sue parole: “Non so quando ci verrà detto di tornare. Al momento non stiamo lavorando, ma ci stiamo allenando. Stiamo aspettando che la situazione in Italia migliori. Saremmo dovuti tornare il 3 aprile, ma ho parlato con capitan Chiellini e ha detto che saremo di ritorno il 15 o il 20. Ovviamente se tutto andrà bene. Ora c’è molta confusione. Al momento sono a casa con la mia famiglia. È bello poter stare un po’ con i miei cari“.

Juventus, le parole di Douglas Costa sul taglio stipendi

Il verdeoro ha ovviamente detto la sua anche sul taglio degli stipendi deciso dalla società bianconera in accordo con i giocatori: “La questione dello stipendio è complicata, perché quando chiedi i soldi ad un giocatore, quest’ultimo si lamenta. Abbiamo discusso di tutto l’uno con l’altro e sapevamo che in qualsiasi momento la situazione poteva peggiorare e che avrebbe influito quindi anche sui nostri guadagni. Ne siamo consapevoli, anche perché è una cosa che riguarda tutte le squadre. Il nostro club non è da biasimare e certo non è responsabile del virus. Nessuno aveva una palla di vetro per sapere che sarebbe successo e che tutti gli sport si sarebbero dovuti fermare”.

Douglas Costa si è concesso poi anche due battute sull’eventuale proseguo della stagione: “Come finirà la stagione? Io non so se continuerà. È possibile che venga assegnato lo scudetto alla prima in classifica, oppure che sarà possibile terminare il campionato. Tutto è da vedere“.

