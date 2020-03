Juventus, senti Pirlo: “Non vado all’Under 23 e vi spiego perché”

Andrea Pirlo sembra aver negato il suo approdo all’Under 23 della Juventus. Ecco le parole dell’ex centrocampista dei bianconeri.

Qualche settimana fa si è parlato di un imminente approdo, o meglio ritorno, di Andrea Pirlo alla Juventus. Per l’ex centrocampista sarebbe pronto il ruolo di allenatore dell’Under 23 bianconera. L’ex calciatore però, in una diretta Instagram con Fabio Cannavaro, ha smentito tutto questo: “Ho un sacco di richieste. Seriamente, ho già lo staff pronto perché magari dall’estero mi chiamano prima. Il Barcellona mi sta aspettando… No è che non voglio sbagliare la prima scelta, ma ho già avuto qualche offerta“. Il tutto ovviamente è avvenuto in un contesto ironico e simpatico. Quindi è davvero difficile capire quale sia la realtà. Senza alcun dubbio se ne saprà qualcosa in più nelle prossime settimane.

Juventus, i ricordi di Pirlo e Cannavaro

I due hanno poi aperto il cassetto dei ricordi, parlando inevitabilmente dei Mondiali del 2006. E in questo caso è stato Pirlo a stuzzicare Cannavaro: “Ti ricordi che il giorno della finale facevi le 100 presenze in Nazionale? Potevi finire lì e invece hai continuato...”. Il difensore, con grande ironia, ha ricordato: “Sai che ogni volta che rivedo il rigore di Grosso penso ‘Speriamo che non lo sbaglia’. Anche perché io sarei stato il sesto”. Insomma, i due hanno ricordato il passato, soffermandosi e facendo qualche battuta anche sul futuro. Su quest’ultimo però sembrano esserci, soprattutto vista la situazione, pochissime certezze.

