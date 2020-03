Juventus, Pirlo nuovo allenatore dell’Under 23

Sarà Andrea Pirlo il nuovo allenatore della Juventus under 23. Raggiunto quindi l’accordo con l’ex centrocampista dei bianconeri.

Ritorno importante in casa Juventus. Andrea Pirlo, ex centrocampista dei bianconeri, sarà il nuovo allenatore dell’Under 23, attualmente allenata da Fabio Pecchia. Il condizionale è d’obbligo, vista la situazione e i mesi che mancano. Non può essere quindi esclusa un’altra possibilità, che include il suo inserimento nello staff della prima squadra.

Pirlo nuovo allenatore dell’Under 23: i dettagli

Comunque, secondo quanto riportato e rivelato da ‘La Stampa’, l’accordo di massima sarebbe stato trovato. Tra l’altro il tutto troverebbe una conferma nelle parole dell’ex calciatore che qualche mesa fa aveva rivelato di star pensando di iniziare ad allenare. “Comincio a luglio. Ho davvero una grande voglia“, aveva dichiarato il buon Andrea. E questa potrebbe davvero essere la volta buona. E c’è già chi scommette che sarebbe pronto a seguire le orme di Guardiola e Zidane.

Pirlo da giocatore era soprannominato il Maestro. Ed è forse legandosi a questo aspetto che ha deciso di prendersi del per imparare stavolta e non per insegnare. Il suo ritiro è datato novembre 2017. Insomma, dai campi di calcio manca da un po’ di tempo. Preso il patentino Uefa, per lui il 2020 può davvero essere l’anno del grande ritorno, dopo una parentesi da opinionista televisivo. Non resta che vedere cosa accadrà.

