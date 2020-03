Stipendi Juventus, ecco a quanto rinuncerà ogni giocatore

I giocatori della Juventus hanno anticipato ogni tipo di accordo collegiale e hanno deciso di comune accordo di rinunciare ad una grande fetta del proprio ingaggio annuale. In totale la bellezza di 90 milioni di euro circa che aiuteranno la società in questo momento così delicato.

L’emergenza Coronavirus non solo sta mettendo a repentaglio la vita di migliaia e migliaia di italiani, ma sta anche mettendo in ginocchio tante imprese. Il calcio non fa differenza, con le società alle prese con i mancati incassi, specie al botteghino e riguardo i diritti televisivi.

Sportmediaset ha fatto un po’ i conti in tasca ai giocatori bianconeri, evidenziando ad uno ad uno la somma alla quale rinunceranno per questi quattro mesi di ingaggio.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Juventus, Bonucci passa al City?

Si va dai 100mila euro del terzo portiere Pinsoglio ai ben 10,3 milioni di euro ai quali rinuncerà Cristiano Ronaldo, la star della squadra, passando per Bentancur (830mila euro), Cuadrado e Szczesny (1,1 milioni di euro), Pjanic (2,1 milioni), Higuain (2,5 milioni). Tra i “senatori” bianconeri Buffon rinuncerà a 500mila euro, Chiellini a 1,1 milioni, Bonucci a 1,8 milioni di euro,

Quello dei bianconeri è stato senz’altro un gesto importante non solo per il club di appartenenza, ma per tutto il sistema calcistico italiano. Anche i giocatori delle altre squadre probabilmente si allineeranno alla decisione presa da quelli della Juventus. Che nel frattempo hanno incassato l’applauso del presidente della Figc Gravina.

LEGGI ANCHE ->>Isolamento finito, altri due giocatori della Juventus lasciano l’Italia

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK