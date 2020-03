Taglio stipendi Juventus, l’applauso di Lapo Elkann

La Juventus da esempio per il calcio italiano. I giocatori bianconeri infatti hanno deciso di rinunciare a ben quattro mensilità per venire incontro al club. Il calcio italiano, così come tante altre aziende del nostro paese, sono in affanno a causa dell’emergenza Coronavirus. E rischiano di essere mandate in tilt dalle spese.

Per questo motivo i calciatori della Juventus hanno deciso di fare a meno degli stipendi di marzo, aprile, maggio e giugno. Cristiano Ronaldo, ad esempio, non percepirà più di milioni di euro.

Anche Lapo Elkann ci ha tenuto a fare i complimenti alla dirigenza e ai calciatori per essere riusciti a trovare in brevissimo tempo un accordo molto importante sia per le casse del club ma per tutto il movimento calcistico italiano, ora chiamato a seguire questo esempio.

LEGGI ANCHE ->>Isolamento finito, altri due giocatori della Juventus lasciano l’Italia

Le parole di Lapo Elkann

“Complimenti a mio cugino Andrea, all’Allenatore, a tutti i Giocatori e a tutta la Famiglia della Juventus per l’intesa raggiunta sulla riduzione dei compensi. Un bellissimo gesto che dimostra il grande senso di responsabilità. Sempre più orgoglioso di essere juventino” ha scritto su Twitter.

Complimenti a mio cugino Andrea, all’Allenatore, a tutti i Giocatori e a tutta la Famiglia della Juventus per l’intesa raggiunta sulla riduzione dei compensi. Un bellissimo gesto che dimostra il grande senso di responsabilità. Sempre più orgoglioso di essere juventino. 🤍🖤 pic.twitter.com/kOlbFSeRaQ — Lapo Elkann (@lapoelkann_) March 29, 2020

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Juventus, Bonucci passa al City?

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK