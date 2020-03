Calciomercato Juventus, arriva un big in difesa?

In questo periodo durante il quale la serie A è in sosta forza tutti i club stanno già iniziando a guardarsi attorno in chiave calciomercato e la Juventus non è certo da meno. Del resto i bianconeri hanno già messo a segno il loro primo colpo in ottica futura a gennaio, prendendo Kulusevski.

La Juve in estate dovrà mettere mano alla rosa, ci saranno sicuramente diversi cambiamenti e non si esclude la cessione di qualche big. Come ad esempio Pjanic, che continua ad essere corteggiato dal Psg. Nelle ultime ore però si è vociferato anche di un’altra possibile cessione eccellente.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Juventus, Bonucci passa al City?

Quella di Bonucci al Manchester City. Pep Guardiola infatti lo avrebbe messo in cima alla lista delle preferenze per la difesa dei citizens, conoscendo bene la solidità che il difensore italiano potrebbe dare al pacchetto arretrato. Un leader carismatico che ha fatto per anni le fortune della Juventus.

Il club bianconero proverà a tenersi stretto il suo giocatore, ma dalla Spagna rimbalzano importanti rumors di mercato. Il Mundo Deportivo infatti ha evidenziato come i bianconeri stiano tenendo sotto osservazione la trattativa di rinnovo tra il difensore centrale Sergio Ramos e il Real Madrid. Ramos è una colonna del Real e della nazionale spagnola, anche lui uno dei migliori centrali del mondo. E i bianconeri sarebbero pronti a sferrare l’assalto a lui nel caso in cui Bonucci decidesse di cambiare aria.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK