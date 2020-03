Calciomercato Juventus, Hakimi obiettivo a destra

Non è certo un nome nuovo, ma viene continuato a monitorare con grande interesse da parte dei bianconeri. Il calciomercato della Juventus in estate vedrà senz’altro dei ricambi sulle corsie esterne difensive. Dove a destra quest’anno è stato spesso adattato Cuadrado, viste le difficoltà di Danilo, legate anche a degli infortuni del giocatore brasiliano.

E così nelle ultime ore è rispuntato il nome di Achraf Hakimi, che è stato autore di una grande stagione con la maglia del Borussia Dortmund. Il marocchino è stato uno dei migliori interpreti del ruolo in Bundesliga e su di lui si sono posati gli occhi di tanti club europei. Tra cui appunto la Juventus.

Il giocatore cambierà aria in estate sicuramente, ma perché non è di proprietà del Borussia Dortmund. I tedeschi lo presero in prestito nell’estate 2018 per due anni dal Real Madrid e dovrebbe far ritorno proprio alle merengues. Ad ogni modo non è detto che il Real Madrid decida di tenere il giocatore, per cui una sua cessione non è da escludere.

Le idee a sinistra

Tanti invece i nomi che già stanno circolando per la fascia sinistra di difesa, dove si dovrà trovare per forza una alternativa ad Alex Sandro, molto utilizzato in questa stagione. Emerson Palmieri rimane un obiettivo possibile, ma il vero sogno è Marcelo del Real Madrid. Che potrebbe arrivare soprattutto se in Spagna arriverà Alaba dal Bayern Monaco.

