Kane, il sogno della Juventus può diventare realtà. Le ultime sul bomber

Dalla Spagna arrivano clamorose indiscrezioni secondo cui Harry Kane sarebbe ai ferri corti con il Tottenham. Nel caso la Juve è pronta all’assalto.

Harry Kane potrebbe lasciare il Tottenham nel futuro prossimo e sono proprio le sue dichiarazioni ad animare la Juventus. Non solo Paratici, però, ma tutti i club che corrono dietro al centravanti inglese. «Partire? È una di quelle cose, a cui non posso dire di sì o di no ha detto a Sky Sport UK -. Amo gli Spurs e li amerò sempre, ma l’ho sempre detto: se dovessi sentire che non stiamo andando nella giusta direzione, non rimarrei solo per il gusto di farlo. Sono un giocatore ambizioso, voglio diventare un giocatore top».

Kane via sarebbe una partenza assurda

Secondo quanto riportato da “As” in Spagna, sarebbero diverse le squadre che seguono la situazione del numero 10 del Tottenham. Come detto i bianconeri ci sono, ma occhio al potentissimo Real Madrid e al redivivo Manchester United. Sono entrambe vigili sulle possibili evoluzioni. Il costo delle trattative rischia comunque di essere molto elevato. Daniel Levy, presidente degli Spurs, non fa sconti. E l’attaccante potrebbe arrivare a costare anche 200 milioni.

