Matuidi lascia la Juventus, Calciomercato: le possibili destinazioni

Il futuro di Blaise Matuidi è da tempo argomento di discussione. Il francese può davvero lasciare la Juventus? Ecco qual è la situazione.

Quale futuro per Blaise Matuidi? Questa è una delle tante e logiche domande che sorgono in casa Juventus quando si parla di futuro e di calciomercato. Il contratto del francese con i bianconeri scadrà nel giugno del 2021 ed è per questo che molti dubbi iniziano a sorgere. Le strade sembrerebbero essere soltanto due: rinnovo o cessione.

Calciomercato Juventus, che futuro per Matuidi?

L’ipotesi di un addio, nonostante la stima di Sarri e i tanti minuti giocati in questa stagione non può essere esclusa del tutto. Il mediano classe 1987 della nazionale transalpina, come riportato da ‘Calciomercato.it’ potrebbe così finire sul mercato. Su di lui ci sarebbe l’interesse di Tottenham e Psg. Tutto però è ancora nelle mani della società piemontese, che, in poco tempo, dovrebbe decidere il da farsi. La palla quindi passerebbe a Fabio Paratici. Rinnovo o cessione? Del futuro al momento non v’è certezza.

