Sicurezza prima di tutto. A metà aprile potrebbe essere richiamato chi ora è all’estero e dovrà restare isolato per altri 14 giorni, maggio per ripartire.

La serie A come sappiamo è da tempo bloccata causa emergenza sanitaria per il Coronavirus. Ripartire tanto per non sarebbe saggio, quindi la società bianconera dà come primo e unico obiettivo la salute e poi tutto il resto, dimostrandosi molto solidale sulla condizione di stop dovuta all’emergenza sanitaria che sta vivendo il nostro paese. Nelle migliori delle ipotesi la ripartenza del campionato di Serie A sarà prevista per il primo maggio e, dunque, tutti i calciatori che ora si trovano all’estero a trascorrere la quarantena insieme alle proprie famiglie verranno richiamati a metà aprile così da permettere alla società di far passare i 14 giorni di isolamento domiciliare, perché come sappiamo, in ottemperanza alle norme governative vigenti tutti coloro che arrivano dall’Estero in territori italiani dovranno fare 14 giorni di isolamento preventivo anche qualora non presentassero sintomi classici del Covid-19.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Calciomercato, Pjanic: “Leonardo lo vuole come leader del centrocampo”

Juventus, campionato: “La speranza è ripartire a maggio”

Nelle migliori delle ipotesi quindi si prospetta un inizio di maggio come data per la ripartenza del campionato. Il calcio ripartirà solo quando la situazione di sicurezza sarà garantita, un imminente ripartenza sarebbe folle e pericoloso, almeno nel breve periodo. Gli allenamenti dunque riprenderebbero solo ad emergenza finita, questo oggi è il punto fermo della società che non vuole forzare qualcosa che potrebbe risultare impraticabile e pericoloso. Il recente accordo con il taglio degli stipendi dei proprio giocatori, di comune accordo anche con l’allenatore, non escluderebbe nemmeno l’ipotesi che il club stia pensando ad un interruzione definitiva della stagione. Ma sappiamo che giocatori e staff sono i primi a voler tornare con la volontà di portare a termine quegli obiettivi in cima ai desideri dei tifosi, Champions e campionato. Per farlo bisognerà capire l’evolversi della situazione con la speranza che tutto si risolva al meglio dando priorità alla salute e poi a tutto il resto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juve, Ramos: “Rinnovo con il Real a rischio, i bianconeri osservano pronti al colpo”

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK