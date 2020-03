La Juve sta sondando la situazione Sergio Ramos in rottura con la sua squadra. L’operazione sembra fattibile, a Madrid parlano già di addio del capitano.

C’è uno spiraglio che porterebbe i bianconeri alla clamorosa operazione di mercato, infatti, dopo una vita calcistica passata in quel di Madrid dov’è peraltro attualmente capitano, il difensore centrale Sergio Ramos starebbe pensando all’addio. Una situazione complicata quella del rinnovo del 34enne spagnolo che starebbe pensando proprio all’addio inaspettato dalla squadra che l’ha consacrato uno dei difensori più forti al mondo. Un capolavoro quello che porterebbe Ramos a riabbracciare il suo ex compagno Cristiano Ronaldo a Torino con cui, a Madrid, ha vinto tutto quello che un calciatore professionista può desiderare. Naturalmente Ramos porterebbe sia qualità ma soprattutto mentalità, infatti lo spagnolo è un vero proprio leader della difesa che grazie alla sua sicurezza ha permesso al Real di vincere ben 3 Champions League consecutive e di primeggiare anche in Liga spagnola, senza dimenticare la nazionale dov’è anche protagonista. Sarri sarebbe il primo a desiderare un partner ideale per De Ligt, dato che nel caso di un arrivo di Ramos ciò precluderebbe anche una cessione eccellente e proprio Bonucci sarebbe il partente, sappiamo che il Manchester City è in pressing sul difensore da parecchio tempo e, forse, in estate anche Leo potrebbe cedere alle lusinghe di Guardiola.

Calciomercato Juve, Ramos: “Rinnovo con il Real a rischio, i bianconeri osservano pronti al colpo”

I rapporti fra Sergio Ramos e il patron del Real Madrid Florentino Perez non sembrano essere più idilliaci com un tempo, il contratto dello spagnolo è in scadenza nel 2021 e questa cosa di certo non aiuta dato che -probabilmente- a fine contratto potrebbe andarsene a zero, l’idea del Real è quella di venderlo, nel caso di addio, prima della fine del contratto. Ci sono diverse squadre interessate al profilo dello spagnolo, soprattutto in MLS, infatti l’Inter Miami di Beckham sarebbe la prima interessata. Però l’ipotetico approdo in Usa concluderebbe definitivamente la sua carriera e sappiamo che nel 2022 c’è quel mondiale che Ramos vorrà nuovamente giocare da protagonista e l’ipotesi MLS, almeno per il momento, viene scartata. Juve dunque l’unico obiettivo concreto che gli potrebbe dare quello spazio necessario con l’eventualità di riabbracciare il più forte calciatore della storia recente del Real Madrid: Cristiano Ronaldo. Come abbiamo detto se dovesse arrivare Ramos, Bonucci potrebbe partire destinazione Manchester City. Un estate che sarà frenetica per gli uomini di mercato bianconeri, Paratici pronto al colpo a sorpresa e Ramos l’acquisto di personalità necessario per la difesa bianconera.

