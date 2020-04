Calciomercato Juventus, muro Fiorentina per Milenkovic

Il prossimo calciomercato Juventus sarà decisamente importante. La volontà del club è quello di rinforzare ancor più la rosa da mettere a disposizione di mister Sarri, rendendola sempre più competitiva non solo in serie A ma ovviamente anche in Europa.

Per farlo serviranno giocatori giovani e forti, capaci di aprire un ciclo in bianconero. Va anche infatti considerata l’età di alcuni elementi che sono attualmente delle colonne della squadra ma che prima o poi – il tempo scorre per tutti – andranno sostituiti. Ecco perché sono davvero molti gli elementi che la Juventus starebbe seguendo in queste settimane.

Milenkovic sogno impossibile per la difesa?

C’è un giocatore che stuzzica i pensieri dei dirigenti bianconeri, come riporta Il Corriere dello Sport. La Juventus infatti segue con attenzione Nikola Milenkovic, giocatore della Fiorentina. Difensore che sa districarsi bene sia come centrale che come laterale di destra, dotato di un buon fisico e anche molto bravo nel gioco aereo. Non a caso spesso è finito nel tabellino dei marcatori. Oltre alla Juventus avrebbero chiesto informazioni sul giocatore anche altri grandi club europei come Barcellona e Manchester United. Ma la Fiorentina non ha assolutamente aperto alla possibilità di una cessione, perché Commisso vuole costruire una squadra viola forte e ambiziosa.

Piacciono pure Chiesa e Castrovilli ma…

Si è parlato anche, e non da poco, di un interesse della Juventus per Chiesa e Castrovilli. L’esterno offensivo e il mediano sono giocatori di grande valore e ancora molto giovani. La Fiorentina però non ha intenzione di cederli, quindi anche per loro, se non ci saranno stravolgimenti, il futuro potrebbe essere ancora viola.

