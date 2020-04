Juventus, ufficializzato un doppio rinnovo di contratto

La Juventus continua a programmare il suo futuro. In attesa di capire se e quando si potrà tornare in campo, il club bianconero ha di fatto ufficializzato, attraverso la relazione finanziaria del secondo semestre dell’esercizio 2019/2020, il rinnovo di due giocatori.

Non c’erano dubbi sulla permanenza di Blaise Matuidi alla Juventus e del resto lo stesso giocatore aveva già annunciato che il club aveva esercitato l’opzione di rinnovo presente sul suo contratto. Un anno in più a Torino per il centrocampista, un perno della squadra, giocatore che dà tutto in campo. Tanto impegno e tanta corsa sempre al servizio dei compagni. Il suo nuovo accordo scadrà a giugno 2021.

LEGGI ANCHE –>>Matuidi, la moglie sui social: «Ancora 15 giorni di quarantena»

Ufficiale è anche il rinnovo di Marko Pjaca. Il giocatore croato, ora in prestito all’Anderlecht, purtroppo in questi anni non ha potuto far vedere tutto il suo valore, spesso frenato da acciacchi fisici. Difficile poi trovare spazio in una squadra di grandi campioni, ecco perché ha deciso di andare in Belgio per giocare con continuità. La Juventus comunque dimostra di credere in lui, tant’è che ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2023.

Juventus, chi saranno i prossimi a rinnovare?

Adesso i tifosi bianconeri attendono il rinnovo di altre colonne della squadra, vale a dire i “senatori” Giorgio Chiellini e Gigi Buffon. Per loro non ci saranno problemi, il rinnovo contrattuale sembra una formalità, sono del resto giocatori indispensabili in campo e fuori per la squadra torinese.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK