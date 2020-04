Sancho e Havertz costano troppo. La Juventus pensa di tirarsi fuori dalla lotta

Il Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen intendono mantenere salde le loro valutazioni di oltre 100 milioni di sterline per Sancho e Havertz. Troppo per Paratici.

I due club della Bundesliga – riporta Sky Sports News – non voglio vendere Sancho e Havertz. Almeno non a buon prezzo. Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen, infatti, intendono mantenere salde le loro valutazioni di oltre 100 milioni di sterline per entrambi. Cifra che spaventa mezza Europa, Juventus inclusa. L’impatto economico del Coronavirus non sembra che si sia avvertito più di tanto sui due sodalizi tedeschi che cullano importanti sogni di gloria nell’imminente futuro. La forza economica della Germania, del resto, li pone in una situazione di vantaggio.

Sancho e Havertz, è un prezzo fuori mercato

Sancho e Havertz sono comunque nel mirino di tutto i migliori club Europei. Il loro mercato rimane circoscritto ai top club e tra questi c’è anche la Juventus. Sancho è diventato uno dei migliori giovani talenti dopo essersi unito al Dortmund dall’Accademia del Manchester City nel 2017. Lì si distinse segnando 31 gol in 90 presenze e sfondando nella prima squadra inglese. Havertz è uno dei migliori giovani talenti della Germania con 38 gol in 139 presenze per il Bayer Leverkusen. E’ stato seguito da una serie di club della Premier League, incluso il Tottenham, per diversi anni.

