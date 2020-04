Calciomercato Juventus, troppa concorrenza per Hakimi

Achraf Hakimi è uno dei tanti nomi sul taccuino della Juventus. Ma la concorrenza per i bianconeri è davvero tantissima. Ecco la situazione.

Achraf Hakimi è uno dei talenti su cui ci sono gli occhi di tutta Europa. Il terzino, di proprietà di Real Madrid, è in prestito al Borussia Dortmund. I due anni in Germania hanno senza alcun dubbio consentito al marocchino di crescere e di maturare, mettendo in mostra le sue qualità e le sue capacità. Ed è anche per questo che ha attirato l’attenzione di molti top club.

Hakimi lascia la Juventus, Calciomercato: la trattativa si complica

Sul 21enne avrebbe messo gli occhi anche la Juventus, sempre attenta nel monitorare prospetti interessanti e di livello. La trattativa però appare a dir poco complicata. Infatti, secondo quanto riferisce ‘defensacentral.com’, d sarebbe già pronta un’offerta del Psg. I parigini dovrebbero proporre al calciatore un contratto da 8 milioni di euro a stagione, mentre per il Real Madrid sarebbe in arrivo un assegno da 40 milioni di euro. Una cifra che però potrebbe non far cambiare le intenzioni dei madrileni, intenzionati a puntare sul giocatore. A fare la differenza potrebbe però essere la volontà del calciatore, che vorrebbe la sicurezza di un posto da titolare, difficile da garantire in casa blancos. Insomma, tutto è in evoluzione.

