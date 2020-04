Higuain e il richiamo del River Plate. In mezzo c’è una contropartita…

Per Higuain è forte il richiamo del Rivar Plate in patria. La Juventus potrebbe pensare di fare come con Tevez prendendo uno dei migliori giovani in rosa.

«Sarebbe bello averlo qui» è la voce raccolta dal Clarin da un dirigente del club. Quanto basta per aprire un mondo intorno a Gonzalo Higuain che in questo momento si trova dalla madre in Argentina. Di certo c’è che il futuro alla Juventus del Pipita non è così sicuro, nonostante la stima incondizionata di Sarri. Nell’estate 2019 l’argentino è stato sul mercato per diverse settimane, ma con il contratto in scadenza nel giugno 2021,

Higuain come Carlitos Tevez?

La dirigenza della Continassa punterebbe a trovare una soluzione che vada bene per entrambi le parti. Paratici e Nedved hanno messo nel mirino un centravanti più giovane per cambiare volto al reparto d’attacco. La Juventus sarebbe pronta a ripetere l’operazione Tevez-Boca Juniors, opzionando qualche talento del River per dare il via libera alla cessione di Higuain. In questo caso la ‘Vecchia Signora’ potrebbe mettere le mani su Gonzalo Montiel, Santiago Sosa, Julian Alvarez, Federico Girotti e Martinez Quarta, quest’ultimo nelle mire dell’Inter di Marotta.

