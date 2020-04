Juve favorita se riprende il campionato. Per la GaSport «ha due squadre»

A detta dei giornalisti della Gazzetta dello Sport, la Juve è favorita perché ha due squadre su cui contare nel caso si riprendesse a giocare.

Stamattina la Gazzetta dello Sport ha dedicato la copertina e due intere pagine alla formazione bianconera. «Juve favorita per lo scudetto» ha scritto. Ha motivato la cosa non solo per la classifica che vede CR7 a +1 su Inzaghi, ma anche per la rosa. «Sarri – scrivono – in Italia ha un punto e qualche campione di vantaggio. Per profondità di organico con la Lazio non c’è paragone, ma l’utilizzo dei fenomeni può essere un fattore anche in Europa». Si cita l’esempio del 18esimo calciatore più utilizzato in squadra non solo in Italia, ma anche in Champions. «Al Psg è Colin Dagba, al Barça Carles Perez (che nel frattempo è passato alla Roma), all’Atletico Madrid Marcos Llorente. Ancora: al Bayern è Javi Martinez, al Liverpool Adam Lallana. Alla Juventus il diciottesimo è Douglas Costa». Questo la direbbe lunga…

Juve favorita, Sarri ha ampia gamma di scelta

Una Juve favorita, però, non è certo una sorpresa. Paratici, infatti, cerca di porre durante l’estate l’allenatore in una condizione di vantaggio. «Sarri nella settimana pre-Inter ha pensato al tridente Dybala-Higuain-Ronaldo e quello sarebbe stato il grande azzardo. Alla fine ha scelto Douglas Costa ma alla ripresa avrà di nuovo tutte le carte in mano. 22 calciatori di alto livello. Può giocare con i tre attaccanti puri oppure, più prudente, difendere con quattro centrocampisti in linea. Può scegliere il tridente o cercare nell’armadio il trequartista. Può scegliere un play di palleggio come Pjanic o un centrale completo come Bentancur. Ha almeno quattro mezzali di valore e quattro centrali difensivi da scudetto».

