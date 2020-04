Calciomercato Juventus, anche il Milan su Icardi?

Mauro Icardi sarà ancora una volta protagonista del calciomercato. La Juventus potrebbe provarci ancora, ma occhio alla concorrenza.

Quello di Maurito Icardi sarà ancora una volta un nome attorno a cui ruoterà la sessione estiva di calciomercato. L’argentino, poco meno di un anno fa, si è trasferito al Psg. Dopo un ottimo inizio, le cose per lui non sono andate benissimo. Ed ecco che difficilmente i transalpini eserciteranno il riscatto, fissato a 70 milioni di euro. A quel punto potrebbe tornare in corsa la Juventus, da sempre vigile sull’attaccante. I bianconeri dovrebbero però fare attenzione alla nutrita e agguerrita concorrenza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Calciomercato Juventus, Icardi è pronto: si prova a chiudere

Calciomercato Juventus, c’è la fila per Icardi

Infatti, secondo quanto rivelato da ‘Il Corriere dello Sport’, sul 27enne ci sarebbe anche l’interesse del Milan. Una trattativa molto difficile al momento. Gli scenari potrebbero prevedere che il buon Mauro diventi però addirittura un peso ingombrante per l’Inter. Ed è basandosi su questo che potrebbe fare un tentativo il fondo Elliott. D’altronde la squadra dovrà essere nuovamente ricostruita e rilanciata e servirebbe un leader vero, che faccia la differenza in campo.

Il restyling in casa meneghina riguarderebbe ovviamente anche la panchina. Il destino di Pioli sarebbe legato ai risultati, mentre le quotazioni di Ralf Rangnik sembrerebbero in calo. Il nome caldo potrebbe essere quello di Luciano Spalletti, il cui rapporto con Icardi all’Inter è stato fatto di alti e bassi. Tanti gol e due Champions conquistate, ma anche una stigmatizzazione del suo comportamento, che è stata l’avvio di un percorso di addio tormentato. Insomma, tante idee e ipotesi, ma il Milan nella corsa all’argentino potrebbe davvero dire la sua. La Juventus è avvisata.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK