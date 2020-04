Juventus, anche Rabiot lascia Torino: la situazione

Anche Adrien Rabiot ha lasciato Torino per fare ritorno in Francia. E ora, in tempi di quarantena, la rosa della Juventus è sempre più dimezzata.

E ora sono nove. Con la partenza di Adrien Rabiot verso la sua casa in Costa Azzurra, sono diventati ben nove i giocatori della Juventus andati all’estero in questi giorni di quarantena. La rosa in casa bianconera è sempre più dimezzata. Szczesny, Danilo, Alex Sandro, Khedira, Pjanic, Rabiot, davanti Douglas Costs, Higuain, Cristiano Ronaldo: questi tutti coloro che hanno lasciato Torino. Insomma, quasi una formazione intera sparsa per il globo e che in questo momento non sa ancora quando potrà tornare alla base. E, come evidenziato da ‘Il Corriere dello Sport’, il rischio è quello che, una volta tornati in Italia, questi calciatori siano costretti a farsi altri 14 giorni di isolamento.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Coronavirus, indiscrezioni dalla Spagna: Dybala ancora positivo?

Juventus, mezza squadra ora è out

Per il momento non ci sono date e certezze. Un occhio di riguardo è dato soprattutto per chi si trova in Sud America. Perché, anche se, quantomeno per ora voli in partenza da Buenos Aires e Rio ci sono ancora, tutto si programma alla giornata e non possono essere escluse complicazioni. Difficoltà che potrebbe coinvolgere anche chi viaggia con jet privati.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Juventus, le parole di Douglas Costa: “Ecco quando dovrei tornare”

Un aspetto importante in casa Juventus è anche quello dei tre positivi al Coronavirus, ossia Daniele Rugani, Blaise Matuidi e Paulo Dybala. Notizie ufficiali al momento non ne sono arrivate, ma molte cose si sanno attraverso i social e le loro compagne. Appare probabile che ci saranno altre due settimane di quarantena supplementare per il francese e la sua famiglia. Ha fatto discutere invece quando detto da Oriana Sabatini, la fidanzata di Dybala, che giovedì sera aveva ammesso di essere risultata a sua volta ancora positiva al Coronavirus: “Tre giorni fa mi hanno rifatto il test ed è risultato negativo e ieri mattina ne ho fatto un altro che è risultato positivo. Quindi ho ancora il Coronavirus“. Intanto l’argentino, con una foto su Instagram. fa sapere di non vedere l’ora di tornare in campo..

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK