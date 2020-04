Calciomercato Juventus, Tonali non pensa al futuro: “Concentrato sul Brescia”

Sandro Tonali sarà senza alcun dubbio uno dei protagonisti della prossima sessione di calciomercato. Il centrocampista però non vuole pensarci.

Sandro Tonali è senza alcun dubbio uno dei giocatori che più hanno impressionato in questa stagione, ovviamente prima della pausa. Su di lui si è acceso l’interesse di molti top club, tra cui anche la Juventus. A parlarne è stato però lo stesso centrocampista del Brescia in un’intervista rilasciata ai microfoni de ‘Il Corriere della Sera’. Queste le sue parole: “Il mio futuro? Al momento non ci penso e non m’importa. Quantomeno non ora. E non lo dico per sviare e per cambiare argomento. Mi interessa chiudere al meglio la stagione, perché sento di avere ancora molto da dare al Brescia, che ha creduto molto in me”.

Tonali alla Juventus, Calciomercato: le sue parole

Il classe 2000 si è poi voluto soffermare sul paragone con Andrea Pirlo: “Credo sia colpa dei capelli. Non mi dà fastidio, figuriamoci, però per me non è un paragone adatto per me. Avere somiglianze è una cosa, ma poi in campo è tutto diverso. Pirlo aveva una qualità pazzesca. Non so chi lo potrà raggiungere“.

