Il tabloid inglese Sun parla chiaro, i bianconeri sono fortemente interessati al talento del Borussia Dortmund Jadon Sancho, esterno offensivo di grande qualità. Secondo le indiscrezioni infatti qualora il Manchester United non dovesse qualificarsi alla prossima Champions League sarà costretta ad arrendersi alla corte della Juventus, che sembra essere la prima reale pretendente per l’acquisto del cartellino dell’esterno, lo stesso giocatore apprezzerebbe molto la destinazione e la possibilità di giocare con Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Juventus: Interesse per il talento Jadon Sancho

Con la mancata qualificazione della Champions League il Manchester United non potrà offrire al giovane talento inglese le stesse possibilità dei bianconeri, infatti Fabio Paratici ha dalla sua la carta di essere comunque in pianta stabile in Champions League e, dunque, potrebbe dare quella sicurezza ulteriore ad un giovane calciatore in cerca di successo e con la voglia di palcoscenici del calcio che conta. Nonostante un brusco rallentamento di stagione, dovuto come sappiamo all’emergenza sanitaria che sta paralizzando il mondo, il calciomercato sembra essere comunque più dinamico che mai. Bianconeri sempre alla caccia di talenti del futuro con la piena consapevolezza che con l’acquisto di Cristiano Ronaldo ora l’appeal internazionale è aumentato e quindi le già grandi possibilità ora sono diventate grandissime. Ovviamente a fronte di un’emergenza che ha bruscamente limitato l’economia, gli acquisti della prossima stagione saranno comunque ponderati a profili di reale utilità evitando esuberi, pertanto se dovessero andare in porto grandi acquisti verrà anche valutata l’ipotesi scambio, come diceva lo stesso Paratici un calciomercato improntato allo stile NBA. Il profilo di Sancho esterno offensivo di grande tecnica e velocità farebbe di certo contento l’allenatore Maurizio Sarri propenso ad un calcio dinamico e tecnico. Per l’arrivo di Sancho sarebbe da mettere comunque in conto una illustre partenza, come sappiamo, uno fra Bernardeschi e Douglas Costa potrebbe essere venduto. Un calciomercato attivo ma che dovrà essere comunque ponderato.

