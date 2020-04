Calciomercato Juventus, Willian: «Giocherò in Europa»

E’ il calciomercato a tenere banco in questi giorni. I campionati sono fermi e tutte le squadre sono già impegnate a programmare il futuro. I mancati incassi di questo periodo fanno pensare che nel prossimo mercato non ci saranno grandi colpi, magari a tre cifre. Si guarderà con interesse la lista dei futuri svincolati, anche perché in essa ci sono grandi campioni, da Modric a Gotze.

E c’è pure Willian, destinato a lasciare il Chelsea per fine contratto. Non c’è solo la Juventus ad essere interessata alle prestazioni del 32enne. In pole position infatti per assicurarselo ci sarebbero Psg e Barcellona.

Il calciatore brasiliano nelle scorse ore ha detto: «Tutti sanno che il mio contratto scadrà tra qualche mese e che il rinnovo è complicato. Penso che sarà molto difficile rinnovare il contratto, dato che il Chelsea mi ha offerto due anni. Ne ho chiesti tre e la trattativa si è interrotta lì, non abbiamo parlato, non abbiamo mai più negoziato».

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Juventus, piace Jerome Boateng

Parole chiare che fanno capire come la carriera dell’esterno offensivo non continuerà a Stamford Bridge. Tuttavia Willian potrebbe anche continuare a giocare in Inghilterra. «Il mio desiderio è di rimanere in Premier League, ma non escludo di giocare in altri campionati. Alla fine della stagione vedrò cosa succede. Ascolteremo le offerte, so che c’è interesse da parte di alcuni club, soprattutto perché sarò libero sul mercato, potrò negoziare, per ora non ci sono offerte».

Quindi futuro apertissimo per l’ex talento dello Shakhtar Donetsk. Che per ora esclude il ritorno in Brasile.«Al momento non sto pensando di tornare in patria e il mio obiettivo è quello di rimanere in Europa, vorrei continuare a giocare ai massimi livelli ancora per qualche anno». Chissà che non possa essere in serie A, anche se la concorrenza sarà davvero tanta.

