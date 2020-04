Il difensore centrale Jerome Boateng in uscita dal Bayern Monaco piace ai bianconeri, potrebbe essere la soluzione per la difesa della prossima stagione.

Jerome Boateng possente difensore centrale del Bayern Monaco è in scadenza di contratto nel 2021 e l’intriga di calciomercato attira i bianconeri, che con l’infortunio di Giorgio Chiellini stanno cercando un difensore di livello internazionale che possa, in qualche modo, ricordarne il profilo. Infatti Boateng con la sua possente fisicità ha difeso la porta del Bayern Monaco per anni, giocando con continuità anche in nazionale tedesca, vincendo tutto quello che un giocatore può desiderare. Le possibilità di un approdo in maglia bianconera sono tante ma la Vecchia Signora dovrà scontrarsi con altre pretendenti inglesi, infatti sono molte le squadre a volerlo in Premier League, dal Chelsea di Lampard fino all’Arsenal di Arteta. Si prospetta una vera e propria di battaglia all’ultimo sangue per Jerome, che ricordiamolo è il fratello di Kevin-Prince Boateng che ha scritto capitali importanti con il Milan nel nostro campionato.

Juventus calciomercato, nuovo nome per la difesa: Piace Jerome Boateng

L’avventura di Boateng in Baviera sembra ai titoli di coda, soprattutto se dovessero riconfermare l’attuale allenatore Flick. Jerome Boateng è un difensore centrale che garantirebbe quella copertura necessaria, per altro possiede una fisicità imponente che, appunto, andrebbe a ricoprire quel ruolo alla Chiellini. Un profilo molto interessante e data l’esperienza internazionale, Boateng con il suo Bayern ha vinto praticamente tutti i titoli possibili e ha, fra gli altri, vinto un mondiale con la Germania, darebbe quella sicurezza anche per la Champions League, già vinta con il Bayern Monaco. Ecco tutti i trofei vinti in carriera da Boateng: 7 campionati tedeschi, 4 coppe di Germania, 4 Supercoppe di Germania, 1 Champions League, una Supercoppa Europea e una coppa del mondo per il club. Nella stagione 2012-2013 con il suo club si aggiudicò il triplete, in Germania lo chiamano “treble” vincendo Bundesliga, Champions e Coppa di Germania. Insomma un profilo che farebbe al caso dei bianconeri, dato che l’obiettivo dichiarato è sempre di più quello di vincere la tanto desiderata Champions League.

