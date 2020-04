Cristiano Ronaldo lancia la sfida degli addominali. Matuidi lo sorprende…

Cristiano Ronaldo, su spinta di una pubblicità Nike, lancia la sfida al mondo sugli addominali. Lui ne ha realizzati 142 in 45 secondi. Matuidi, però…

Cristiano Ronaldo è impegnato a sensibilizzare l’opinione pubblica in questa fase di emergenza Coronavirus. Questo al netto delle polemiche suscitate dal suo repentino ritorno in Portogallo e a qualche passeggiata in famiglia immortalata sui social comunque nei ranghi di ciò che è consentito in patria. Ieri ha lanciato la sfida sui social, la challenge ribattezzata «The living room Cup», che si può tradurre ne «La Coppa del soggiorno». «Cronometro in mano, pronti, partenza, via: sono ben 142 gli addominali che il fuoriclasse portoghese è riuscito ad effettuare quasi senza sforzo in 45 secondi». Ne ha parlato il Corriere dello Sport.

Cristiano Ronaldo sorpreso da Matuidi

Il primo a raccogliere la sfida lanciata su Instagram da Cristiano Ronaldo, quella relativa agli addominali, è stato Blaise Matuidi. Il centrocampista della Juve, ancora in isolamento dopo la positività al Coronavirus, ha fatto meglio di CR7: 144 addominali in 45 secondi, due in più del portoghese. Maglia dei Lakers e forma fisica straripante:«Mi hai ucciso, fratello – ha scritto ironicamente su Instagram -. La prossima volta corriamo».

Il video degli addominali di CR7

