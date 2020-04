Calciomercato Juventus, da Kulusevski a Nicolussi: quanti giocatori in prestito

Calciomercato Juventus: tanti i giocatori di proprietà dei bianconeri che al momento sono in prestito. Ma quale sarà il loro futuro?

26 giocatori in prestito. Questo il dato della Juventus per quel che riguarda i giocatori sparsi per il globo. Un insieme di calciatori, che comprende nomi conosciuti come Kulusevski, Romero e Marko Pjaca, falcidiato dagli infortuni. Ma quale sarà il loro futuro? Difficile stabilirlo oggi con certezza e chiarezza, ma molti potrebbe fare ritorno alla base. Ma la questione in realtà è molto più complessa.

Calciomercato Juventus, tanti giocatori in prestito: quale futuro?

Infatti, come evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la società bianconera nel 2018 ha creato la sua seconda squadra, diventata la destinazione naturale per molti giocatori. Una strategia che ha portato al calo e del numero dei prestiti. E si continuerà a farlo. Calciatori che possono esser comunque divisi per fasce. Kulusevski, Romero e Pellegrini sembrerebbero esser certi di aver un posto nella Juventus del futuro. Dubbi però, quantomeno per la prossima stagione, per il difensore, vista la nutrita concorrenza. Possibile per lui un altro cambio di maglia. In bilico anche il terzino, che però, vista la situazione sulle fasce potrebbe avere la sua chance fin da subito.

Occhi puntati anche sulle promesse. Tra queste spicca Hans Nicolussi Caviglia, in prestito al Perugia. Molto probabilmente Paratici potrebbe decidere di lasciargli fare ancora le ossa. Stessa sorte dovrebbero avere Grigoris Kastanos e Stephy Mavididi, rispettivamente al Pescara e al Digione. Leandro Fernandes, Dany Mota e anche molti altri: insomma, la lista di nomi potrebbe essere infinita. Qualcuno di loro potrebbe guadagnarsi la Serie A. La Juventus sembra aver già elaborato la sua strategia. E ora non resta che attendere che cosa accadrà e succederà.

