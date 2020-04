Secondo Don Balon Simeone vorrebbe Federico Bernardeschi nel suo Atletico Madrid per la prossima finestra di calciomercato

Secondo Don Balon il tecnico dell’Atletico Madrid Diego Simeone vorrebbe, per la prossima finestra di calciomercato, l’esterno italiano e bianconero Federico Bernardeschi. Come sappiamo Bernardeschi è uno dei probabili partenti per la prossima finestra di mercato, anche perché uno dei pochi a poter permettere l’eventuale tesoretto economico da reinvestire sul mercato. L’esterno italiano non è riuscito ad adattarsi del tutto al gioco di Maurizio Sarri non trovando ufficialmente un ruolo fisso in squadra, è stato più volte adattato a qualsiasi ruolo, anche a mediana, ma non sembra essere, almeno per il momento, nonostante una continuità di rendimento buona, un punto fermo per la rosa dell’allenatore toscano che punterebbe su altri profili. Pertanto una sua esclusione il prossimo anno sarebbe possibile, e a volerlo più di tutti, secondo il portale Don Balon sarebbe proprio l’Atletico Madrid di Diego Simeone, affrontato recentemente in Champions League dai bianconeri.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Serie A: proposta shock di giocare tutte le partite a Roma

Calciomercato Juventus, Simeone: Dalla Spagna spesa in casa bianconera

Il futuro dell’ex viola potrebbe essere, infatti, lontano dalla serie A, già a gennaio si era varcata l’idea di una possibile cessione con lo scambio col Barcellona per Rakitic. Idea poi sfumata all’ultimo per mancata intesa fra i club. Secondo Don Balon Federico Bernardeschi sarebbe ben voluto in Spagna, soprattutto dall’allenatore Diego Simeone che lo vorrebbe per rinforzare la propria rosa sugli esterni. La società bianconera valuta Bernardeschi non meno di 40 milioni di euro, ma potrebbero -comunque- esserci sconti nel caso si concretizzasse l’affare proprio con l’Atletico di Simeone. Oltre all’Atletico, sempre dalla Spagna, filtra un altro forte interesse, quello del Valencia che potrebbe, quindi, includerlo nell’affare Torres ma l’Atletico sembra comunque in polpe avendo tenore internazionale diverso. Con un’emergenza sanitaria in corso e con un calciomercato che verrà naturalmente stravolto in negativo dal punto di vista economico, la prossima finestra di mercato sarà, per forza di cose, rivoluzionaria.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Juventus, Cuadrado: “Taglio agli stipendi, speriamo sia d’esempio”

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK