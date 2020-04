Cristiano Ronaldo, ancora solidarietà: donazione a un ospedale portoghese

Altro gesto di solidarietà e di beneficienza da parte di Cristiano Ronaldo. Ecco che cosa ha fatto il fenomeno portoghese della Juventus.

Cristiano Ronaldo è sempre più in prima linea nella lotta al Coronavirus. Il portoghese della Juventus ha voluto ancora dare una mano per aiutare il sistema sanitario portoghese. Come rivelato da ‘Il Corriere dello Sport’, la sua ultima iniziativa è rivolta alla comunità di Guimarães. CR7 è comunque in buona compagnia. Con lui infatti c’è il suo procuratore e amico Jorge Mendes e il tecnico del Wolverhampton Nuno Espírito Santo. Tutti hanno così aderito al progetto del club della città, il Vitória Guimarães. L’obiettivo è quello di realizzare all’Ospedale di Senhora da Oliveira un centro di monitoraggio per l’unità di terapia intensiva, particolarmente importante nella lotta al Covid-19.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Politico portoghese contro Cristiano Ronaldo: battaglia sui social

Cristiano Ronaldo, ecco il suo ultimo gesto di solidarietà

Insomma, è questo l’ultimo grande gesto di solidarietà di CR7. Già negli scorsi giorni il lusitano ha contribuito infatti a realizzare tre reparti di terapia intensiva (per complessivi 35 posti), due all’Ospedale di Santa Maria, a Lisbona, e uno all’Ospedale de Santo António, a Porto. Inoltre è stata attivata anche la donazione di 150 mila mascherine protettive, indispensabili in questo momento di emergenza. Per di più sarebbero in arrivo cinque ventilatori al servizio sanitario della regione di Madeira, destinati all’Ospedale di Funchal, città dove è nato e dove sta trascorrendo questo periodo di emergenza sanitaria.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK