È nata una polemica in Portogallo per la passeggiata di Cristiano Ronaldo con Georgina e figli vicino alla loro casa di Funchal, ad attaccarlo un politico.

Polemica in Portogallo per la passeggiata di Cristiano Ronaldo con Georgina e figli vicino alla loro casa di Funchal. Un polito portoghese, Rafael Macedo, ha animatamente criticato il campione della Juventus su Facebook con brutte parole che poi ha ritrattato: “Voglio che quell’animale che arriva dall’Italia se ne stia a casa. Cacciate via quel barbone da Madeira!”. Dopo qualche ora però, è già arrivata la marcia indietro con un post dove il politico scriveva che quelle parole non arrivavano da lui bensì da qualcuno che gli ha hackerato il profilo social.

Politico Portoghese contro Cristiano Ronaldo, è polemica sui social

Un duro attacco quello del politico che tramite il suo profilo social insulta il calciatore della Juventus definendolo un animale, ma che poi è stato subito ritrattato con un altro post in cui scriveva che a dire quelle parole non è stato lui bensì un estraneo che, sembra avergli rubato la password del profilo social, hackerandogli il profilo. In Portogallo è -fra gli altri- permesso camminare con un familiare vicino a casa purché si mantengano le distanze di sicurezza di almeno 1 metro. Un gesto che non è piaciuto nemmeno alla community social che ha criticato apertamente l’uso delle parole del post del politico, reputate inadeguate.

